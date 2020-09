Stasera in tv 11 settembre, su Rai Movie il film Arrival. La trama

11 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 11 settembre, su Rai Movie, a partire dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Arrival. Si tratta di una pellicola di fantascienza, realizzata negli Stati Uniti nel 2016 per la regia di Denis Villeneuve. Del cast fanno parte Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg. La trama del film. Alcune navicelle aliene improvvisamente sbarcano in diverse parti del mondo. La dottoressa Louise Bankz viene subito reclutata dalle forze militari per cercare di scoprire se gli extraterrestri hanno intenzioni pacifiche oppure no. Lei del resto è una esperta linguista. La missione però non è così semplice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.