Gigliola Cinquetti, 41 anni di matrimonio con Luciano Teodori. Lei ci scherza su: "E' solo sesso, per questo dura"

Ricorrenza importante per Gigliola Cinquetti, che festeggia i 41 anni di matrimonio con il marito Luciano Teodori. I due sono stati intervistati da Serena Bortone nel nuovo programma di Rai1 "Oggi è un altro giorno". La coppia ha appunto raccontato i retroscena dell'unione iniziata sull'Isola di Ponza. La cantante ha quindi raccontato un ulteriore dettaglio: "Ci siamo sposati da soli e in quei tre mesi in cui ci siamo conosciuti e incontrati, non c’era spazio per nessuno. Noi abbiamo voluto mettere tutti davanti al fatto compiuto e abbiamo preso questa decisione in totale intimità. Col senno di poi farei una festa ogni giorno”, ha affermato. Poi un retroscena piccante: "Mia madre aveva un’amica che diceva che tra noi non sarebbe durata perché era solo sesso. Io dico, è solo sesso ed è per questo che dura”, commenta ironicamente la Cinquetti.

