Stasera in tv 11 settembre, in seconda serata su Canale5 la commedia "Belli di papà": cast e trama

11 settembre 2020

Commedia italiana in seconda serata su Canale5. Alle 23,40 di venerdì 11 settembre andrà in onda "Belli di papà", per la regia di Guido Chiesa. La storia è incentrata su Vincenzo Liuzzi, imprenditore milanese, vedovo con tre figli, Matteo, Chiara e Andrea. Cresciuti tra agi e bambagia, i tre praticamente non sanno cosa significhi lavorare, assumersi una qualche responsabilità. Hanno sempre avuto le tasche piene e non si sono mai dovuti guadagnare nulla. Matteo fa finta di lavorare in azienda, Chiara sta per sposarsi e Andrea è iscritto all'Università da due anni ma non ha ancora dato neppure una materia. Preoccupato per i figli e per la loro incapacità di guadagnarsi da vivere, Vincenzo decide di metterli alla prova inscenando il fallimento dell'azienda per bancarotta fraudolenta che li costringerà a lavorare, per la prima volta nella vita. Protagonista Diego Abatantuono. Al suo fianco Francesco Facchinetti, il cantante e conduttore tv che fa il suo esordio sul grande schermo. Nel cast anche Antonio Catania, Barbara Tabita, Andrea Pisani, Matilde Gioli, Niccolò Senni, Marco Zingaro, Uccio De Santis, Francesco Di Raimondo.

