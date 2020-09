Stasera in tv 11 settembre, su Rete4 torna la cronaca con "Quarto grado": le anticipazioni

11 settembre 2020 a

La cronaca nera in prima serata su Rete4 venerdì 11 settembre. Alle 21,25 infatti torna l'appuntamento con "Quarto grado", il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di stasera, 11 settembre, si parlerà dei sviluppi sul caso di Viviana Parisi e il figlio Gioele, scomparsi e poi trovati morti nelle zone di Caronia in Sicilia. Ma anche dell’agghiacciante vicenda di Willy Monteiro. Al centro della prima puntata appunto i contorni della vicenda della donna e di suo figlio, di soli quattro anni, che restano ancora poco chiari: omicidio-suicidio, incidente o "incontro sfortunato"? Agghiacciante per modalità e aggravato dall’ombra del movente razziale, il dramma del ragazzo di 21 anni di Colleferro (Roma), ucciso di botte. Intanto, il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In puntata saranno presenti anche: Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

