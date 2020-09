Seconda serata tv: oggi 11 settembre su Rai2 un altro episodio di "The Rookie". La trama

11 settembre 2020 a

Seconda serata tv: oggi 11 settembre su Rai4 va on onda un'altra punta della serie "The Rookie" (ore 22,10). Si tratta dell'episodio numero 8 della seconda stagione, titolo "tIncidenti di percorso".

Stasera in tv 11 settembre, su Rete4 torna la cronaca con "Quarto grado": le anticipazioni

La trama: Jackson e Tim devono ricevere un encomio speciale dal Vice Capo della Polizia, ma entrambi hanno due incidenti che li metteranno in difficoltà rischiando non solo di non riceverli, ma di essere cacciati dalla Polizia...

