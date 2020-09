Stasera in tv 11 settembre, su Italia1 torna Giacobbo con "Freedom - Oltre il confine": le anticipazioni

11 settembre 2020 a

Torna in tv Roberto Giacobbo con il suo avatar "Robbo". Il suo programma "Freedom - Oltre il confine" debutta infatti stasera, 11 settembre, in prima serata su Italia1. Dalle 21,30 andrà in onda la prima puntata della nuova trasmissione. Divulgazione pop realizzata viaggiando sull’imponente Freedom-Track e una carovana di auto, van, furgoni, camper, verso i luoghi più interessanti dell’Italia e del mondo. Un lavoro portato a compimento nella massima sicurezza, tenendo conto delle nuove regole sanitarie, e una ripartenza piena di significati e di rinnovato entusiasmo per la vita e le bellezze del nostro Paese. Nella puntata di venerdì 11 settembre Freedom rende omaggio agli eroi che 19 anni fa, a New York, hanno affrontato l'attacco al World Trade Center. Due, le testimonianze esclusive: una ragazza italiana presente al momento del crollo e il capo dei vigili del fuoco di New York, anch'egli di origini italiane. La squadra di Freedom, unica tv europea, ha partecipato a una commovente cerimonia in ricordo dei pompieri caduti nel disperato tentativo di salvare il maggior numero di vite umane. A Milano ha subito un destino simile a quello dei grattacieli di Manhattan, la torre più alta del Castello Sforzesco: progettata nel '400, distrutta un secolo dopo è stata ricostruita nei primi del '900. Oggi è chiusa al pubblico, ma grazie a un permesso speciale le telecamere di Freedom mostrano per la prima volta in TV gli interni di questo edificio. In Egitto, con l’immancabile Zahi Hawass, Giacobbo va alla scoperta di uno dei monumenti più enigmatici del Paese: il Serapeo di Saqqara, una sorta di bunker sotterraneo dell'antichità, dove sono custoditi 24 sarcofagi giganti, realizzati con il granito di una cava distante quasi mille chilometri. Infine, in Sicilia, più precisamente sull'Etna, esistono ben 40 piramidi. Perché? Con il truck di Freedom, Giacobbo sale sull'orlo di uno dei crateri del vulcano più grande d'Europa, alla ricerca della soluzione a questo mistero dimenticato.

