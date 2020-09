Stasera in tv, 11 settembre, su Rai5 appuntamento con Art Rider e Art Night

11 settembre 2020 a

a

a

Geografia, storia e cultura è il menu che, stasera in tv 11 settembre, propone Rai5. Alle 21,15 c'è Art Rider: messo in ombra dal mito del suo vicino Tevere, l'Aniene è un fiume spesso dimenticato, anche dagli stessi romani. Eppure le sue acque hanno visto la fondazione della Città Eterna, contribuendo alla nascita dell'Impero. Andrea Angelucci ripercorre il suo corso fino alla fonte, incontrando santuari nascosti e borghi. Alle 22.10 invece tocca ad Art Night con "Ombre elettriche": Angeli, Festa, Schifano, gli artisti che hanno anticipato, vissuto e assorbito il gli anni '60 da protagonisti. "David Bailey il fotografo delle star": fotografo e cineasta, pittore e scultore, sposato con Catherine Deneuve, amico di star come Mick Jagger, Andy Warhol e Jack Nicholson.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.