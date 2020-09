Linea Blu su Rai 1, sabato 12 settembre protagonista il Lago Maggiore

11 settembre 2020 a

Su Rai 1 torna protagonista il programma Linea Blu che approda sulle rive del Lago Maggiore. Donatella Bianchi e la sua squadra nella puntata di sabato 12 settembre, alle 14, intraprendono un viaggio nella bellezza che parte da lontano, da quando nel 1500 due esponenti della famiglia Borromeo decisero di costruire su una delle isole del lago una fastosa residenza. Sarà anche un’occasione per capire quali sono stati gli effetti del lockdown in una zona ad altissima vocazione turistica. Si entrerà poi nel San Carlone, la statua che raffigura il santo Carlo Borromeo, voluta dal cugino, il cardinale Federico Borromeo. Posizionata su un piedistallo di 11 metri, con i suoi oltre 23 metri di altezza è stata per secoli la statua più alta del mondo, prima della costruzione della statua della libertà di cui fu ispiratrice. Con Nicolò Bongiorno si farà un tour molto particolare e toccante nei luoghi che tanto erano cari a suo padre, il grande Mike. Si salirà poi su una funivia storica, quella che porta sulla cima del Mottarone.

