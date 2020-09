Stasera in tv 11 settembre, su Canale5 "Il Volo - 10 anni insieme": la scaletta del concerto

11 settembre 2020 a

Musica in prima serata su Canale5 venerdì 11 settembre. Dal teatro Montecatini di Matera infatti, a partire dalle 21,35, si esibisce "Il Volo", che celebra i suoi 10 anni insieme. Questa la scaletta con i brani che il giovane trio di tenori canterà nella suggestive cornice della città lucana: “Musica che resta”, "Grande amore", per poi passare alle cover de "Il mondo", "Un amore così grande", “Granada”, “Surrender – Torna a Surriento”, “E penso a te”, “She’s Always a Woman” (Billie Joel), “No puede ser”, “Volare” (Domenico Modugno), “My Way” (Frank Sinatra), “Almeno tu nell’universo” (Mia Martini). Una carriera nata appunto dieci anni fa, quando Ignazio Boschetto (27 anni), Piero Barone (26) e Gianluca Ginoble (25), nel 2009, sul palco di "Ti lascio una canzone" condotto da Antonella Clerici, conquistarono il pubblico di Rai1. Dopo la fine del programma, i “tenorini” (così venivano chiamati per la giovane età) hanno catturato l’attenzione della scena musicale. E da allora sono rimasti uniti con il nome Il Volo.

