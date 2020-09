Wanda Nara, buonanotte bollente: scatto in intimo super sexy, forme incontenibili | FOTO

11 settembre 2020 a

a

a

Wanda Nara non finisce mai di provocare. La showgirl moglie di Mauro Icardi ha pubblicato uno scatto davvero bollente su Instagram: "Buonanotte", il messaggio a corredo dell'immagine, in cui appare con un intimo incredibilmente sexy che mette in risalto le sue forme esplosive, con dècolletè mozzafiato.

La foto ha fatto il pieno di like e commenti estasiati dei suoi followers. Chissà cosa ne penserà Icardi, ancora alle prese con la quarantena dopo essere risultato positivo al Coronavirus insieme ad altri sei compagni del Psg. Una positività che ha scatenato anche la rabbia di Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, preoccupato per la salute dei suoi figli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.