Sandro Piccinini torna in tv: sarà su Sky al "Club" di Caressa

11 settembre 2020 a

a

a

Eccezionale ritorno sullo schermo: Sandro Piccinini (62 anni) sarà uno dei volti del Club su Sky Sport, la trasmissione ideata e condotta da Fabio Caressa. L’uomo della sciabolata morbida questa volta "va" ma non farà telecronache. Per ora.

SARÀ UNA STAGIONE ‘CCEZIONALE

Sandro Piccinini nuovo volto di Sky Sport, la domenica al Club

➡️ https://t.co/UW0fm0Yg0q#SkySport @RealPiccinini pic.twitter.com/FIdWttWP6r — skysport (@SkySport) September 11, 2020

Piccinini era uscito dal giro nel 2018 raccontando la finale del Mondiale tra Francia e Croazia, il culmine della carriera iniziata nelle reti private locali (a Tvr Voxson e TeleRoma 56). Poi il ciclo Mediaset lungo trent'anni. "Per vari motivi che non sto qui a dilungarmi a spiegare, sia privati sia professionali, non ci sono più le condizioni per continuare con Mediaset. In attesa in futuro di trovare una proposta che mi stimoli, starò fermo. In agenda avrò solo viaggi e trasferte di piacere" aveva detto. Ora torna in pista con le sue opinioni, mai banali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.