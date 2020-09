Selvaggia Lucarelli attacca Diletta Leotta: "Nel suo ultimo spot sapore di sessismo anni '50" | VIDEO

11 settembre 2020 a

a

a

Selvaggia Lucarelli polemica con Diletta Leotta; o meglio contro il suo ultimo spot legato a un'azienda di scarpe antinfortunistiche. La giornalista infatti lancia alcune stoccate alla sexy conduttrice di Dazn e riprende pure un'altra polemica relativa al monologo di Diletta Leotta a Sanremo caratterizzato dallo slogan non proprio fortunato: "La bellezza capita".

Questo il post su fb di Selvaggia Lucarelli, a corredo del suo articolo per "Tpi". "Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50 e, soprattutto, che promuove delle scarpe antinfortunistiche. Forse lo stesso che le aveva suggerito lo slogan sanremese "la bellezza capita".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.