Stasera in tv, 11 settembre, su Rai4 va in onda il film "Kiss of the Dragon" (ore 21,20). Thriller francese del 2001, la regia è di Chris Nahon, nel cast ci sono Jet Li, Bridget Fonda e Tcheky Karyo.



La trama: agente cinese collabora con poliziotto francese in una indagine antidroga. Il poliziotto francese pero' è corrotto e incastra il cinese, che non ha altra scelta se non scappare e trovare i veri delinquenti.

