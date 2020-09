11 settembre 2020 a

Stasera in tv, 11 settembre, su Rai3 va in onda il film "Cuori puri" (ore 21,20). Film italiano del 2017, genere drammatico, regia di Roberto De Paolis, nel cast ci sono Simone Liberati, Selene Caramazza, Barbora Bobuľová, Edoardo Pesce.

La trama: Agnese è una timida diciottenne che abita nella periferia di Roma, frequenta la parrocchia e vive con una madre single molto protettiva. Stefano è un ragazzo cresciuto in strada, circondato da amicizie sbagliate da cui tenta di allontanarsi, che lavora come guardia in un parcheggio vicino a un campo rom. Due mondi diversi e apparentemente molto lontani che casualmente si incontrano e tra i quali nasce un forte sentimento reciproco, ma che dovranno fare i conti con le rispettive realtà.

