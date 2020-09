Stasera in tv, 11 settembre, su Rai1 il "Panariello, Conti, Pieraccioni Show"

11 settembre 2020 a

a

a

Negli ultimi tre anni hanno girato l’Italia in lungo e largo, il loro spettacolo teatrale ovunque ha fatto registrare sold-out. Stasera in tv, 11 settembre in prima serata su Rai1 (ore 21,25), Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni portano "Panariello Conti Pieraccioni Lo Show" sul piccolo schermo.

Ascolti tv di giovedì 10 settembre: volano Claudio Amendola, Bruno Vespa e Marco Liorni

Sarà questa l’occasione per assistere a un vero evento televisivo, a un congedo in grande stile di uno show entrato di diritto nella storia dello spettacolo italiano grazie all’unione di tre artisti che prima di tutto sono tre amici in grado di portare sul palco non solo il sorriso, ma anche momenti di riflessione e di emozione. Un gran varietà di cabaret tra gag, imitazioni, travestimenti e sketch. Il loro show, nato quasi per gioco, è stato anche un atto di ringraziamento da parte del trio nei confronti del pubblico. Una vera e propria reunion a 25 anni di distanza dal loro primo show teatrale insieme.Quanto si vedrà in tv è l’ultimo sigillo dello spettacolo teatrale: andrà in onda la performance portata sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.