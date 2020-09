Paolo De Debbio cambia look per la nuova stagione di Dritto e Rovescio: dimagrito e capelli lunghi

Il presentatore del talk di Rete4 è quasi irriconoscibile

Nuovo look per Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio, il talk di approfondimento di Rete4 ripartito per la nuova stagione televisiva. Dimagrito, capello argentato e lungo, barbetta "in tinta". Del Debbio sembra quasi un'altra persona rispetto a giugno. Non cambia invece la linea editoriale della trasmissione "perché una serie di problemi non sono stati risolti. E noi ci occuperemo di questi, non da una posizione di parte, cioè governo contro opposizione, ma dalla vostra" ha detto riferendosi ai telespettatori. Immancabile un augurio di pronta guarigione al Cavaliere: "Lasciatemi fare un augurio al presidente Silvio Berlusconi, perché chi lavora qui è grazie a lui che questa tv l'ha tirata su lui".

