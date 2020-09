Belen Rodriguez, tatuaggio in comune con la nuova fiamma Spinalbese: l'amore vissuto come un "Chupito"

10 settembre 2020 a

Emergono ulteriori dettagli sul flirt tra Belen Rodriguez e l'hairstylist Antonino Spinalbese. I due infatti sembrano essere sempre più intimi tanto che in una delle ultime foto apparse sui social la showgirl argentina e la sua nuova fiamma mostrano un tatuaggio in comune. O meglio, una scritta "Chupito", a testimonianza di una estate vissuta tutta d'un fiato, appunto come un chupito, il bicchierino di superalcolico da bere in un sorso. Belen ha voluto tatuarsi la scritta sull'anulare sinistro al posto della fede (come a spazzare via il suo ex marito Stefano De Martino), Spinalbese sul braccio. Se la loro storia d'amore andrà avanti, siamo certi che l'argentina e l'hairsylist sveleranno qualche nuovo indizio anche per i followers.

