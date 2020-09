Anna Falchi sempre più sexy: "Ogni tanto mi diverto a fare la panterona" | FOTO

10 settembre 2020 a

“Oggi vi saluto così, con uno sguardo un po’ malizioso! Ogni tanto mi diverto a fare la panterona". Questo il messaggio scritto da Anna Falchi a corredo di una foto pubblicata dalla showgirl su Instagram in cui appare appunto con lo sguardo malizioso e la posa accattivante. Posa quest'ultima che mette in evidenza ancora una volta le sue curve spettacolari, seppure alla non più giovane età di 48 anni.

Insomma, per la conduttrice della trasmissione di Rai1 "C'è tempo per..." insieme a Beppe Convertini, si tratta di un periodo sereno, una serenità che Anna Falchi mostra pure quando (con un pizzico di ironia e malizia) pubblica scatti sexy.

