Cristina D'Avena a Gente: "Io bomba sexy? Grazie alle lasagne e al dna"

"Quello che vedete me l’ha dato madre natura. Il seno è mio: ho sempre avuto una terza abbondante, è nella genetica di famiglia. La pelle? Ho preso da mamma Ornella, che non ha una ruga. E poi c’è la mitica zia Liliana, che a 94 anni fa ancora le spaccate e naturalmente continua a guidare". Cristina D’Avena, 56 anni, commenta così con Gente, in edicola da domani, venerdì 11 settembre, la foto in costume che ha postato su Instagram e subito diventata virale. I suoi fan si sono scatenati, ha ricevuto 110mila like e c’è chi l’ha definita ’bomba sexy’. "Ma non sono una fanatica della forma fisica. Sono anzi molto pigra e, da bolognese doc, non rinuncio a lasagne, ragù e tortellini".

