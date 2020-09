Stasera in tv 10 settembre, su Rai Premium in seconda serata Al posto suo purché finisca bene. La trama

10 settembre 2020 a

Al posto suo purché finisca bene è il titolo del film in programma stasera in tv 10 settembre, in seconda serata, su Rai Premium a partire dalle ore 23. E' una commedia italiana, regia di Riccardo Donna. Nel cast Alessandro Tiberi, Aurora Ruffino, Andrea Bosca, Liz Solari, Roberto Citran, Mauro Serio. La trama. I due fratelli gemelli Damiano e Chicco sono completamente diversi nel carattere e nel comportamento. Il padre vuole cercare di farli riavvicinare e quindi li obbliga a scambiarsi di ruolo: per un mese dovranno vivere ognuno la vita dell'altro. Per i due è l'unico modo per ricevere l'eredità di famiglia.

