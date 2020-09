Bruce Springsteen, pronto il nuovo album: lo anticipa il brano "Letter to you" I Video

10 settembre 2020 a

Il 23 ottobre esce "Letter To You", l’attesissimo nuovo album di Bruce Springsteen, realizzato insieme alla E Street Band. "Letter To You" (Columbia Records/Sony Music), ventesimo album in studio dell’artista, è stato registrato nella sua casa in New Jersey e conterrà 12 tracce: un disco rock, caratterizzato dall’inconfondibile sound della E Street Band.

L’album, anticipato dalla title track da oggi in digitale, è già disponibile in pre-order. Il video è disponibile su Youtube. "Amo l’essenza quasi commovente di Letter To You", dichiara Springsteen, "e amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione. Abbiamo realizzato l’album in soli cinque giorni, e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto".

