Ilary Blasi, scatto romantico da Parigi. E cita Pavese: "Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi" | FOTO

Sguardo verso l'orizzonte con Parigi sullo sfondo. Foto mozzafiato molto romantica per Ilary Blasi, che su Instagram pubblica uno scatto straordinario con la Tour Eiffel in lontananza per un panorama che esalta tutta la magia della capitale francese.

La didascalia che accompagna l'immagine è poi una citazione di Cesare Pavese: "Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi". Insomma, Ilary Blasi vuole mettersi alle spalle le polemiche seguite alla discussa foto sulla copertina di "Gente" che immortalava il lato b della figlia tredicenne Chanel. Un episodio che aveva mandato su tutte le furie anche il marito Francesco Totti. Ora sembra essere tornata la calma nella famiglia della showgirl e dell'ex capitano della Roma.

