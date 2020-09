"Gino cerca chef": nuovo format sul cooking show sul canale Nove. Stasera in tv 10 settembre

10 settembre 2020 a

Gino D’Acampo, l’istrionico imprenditore e chef partenopeo torna in tv con un nuovo format tv ’Gino cerca chef’ in onda oggi, 10 settembre, alle 21.25 sul Nove. Prodotto da Wavy, una Unit di Fremantle, il nuovo programma vedrà al fianco di Gino, il maître francese Fred Sirieix: insieme in ogni puntata metteranno alla prova nove chef amatoriali e non, in una sfida ai fornelli che culminerà con un vero e proprio contratto di assunzione in uno dei 50 ristoranti in Uk di proprietà dello chef Gino D’Acampo.

La prima sfida si chiama cavallo di battaglia: i nove concorrenti divisi a gruppi di tre dovranno cucinare il loro piatto forte - a scelta tra un antipasto, un primo, un secondo o un dolce - per aggiudicarsi una delle 3 ’ chef seat’ a disposizione. Al termine di ogni manche Gino e Fred valuteranno l’esecuzione e l’impiattamento, decretando chi tra i tre concorrenti in gara si è meritato l’ambita sedia. Ad ogni manche, il gioco delle sedie cambierà gli scenari e ribalterà i verdetti.

