Stasera in tv 10 settembre, su Rai Premium il film L'amore sotto il segno del Drago. La trama

Stasera in tv 10 settembre, su Rai Premium a partire dalle ore 21.20 è in programma il film dal titolo L'amore sotto il segno del Drago. Genere drammatico, produzione in Germania nel 2008, vede alla regia Helmut Metzger. Del cast invece fanno parte Erol Sander, Denise Zich, Cheng Pei‑pei, Wong Li Lin. La trama. La pellicola racconta la storia d'amore che nasce tra un uomo di affari di Singapore e la sua segretaria. Qualcuno, però, viene a conoscenza della storia e cerca di ricattare la donna, chiedendole di rubare alcuni importanti documenti. Un gesto che ovviamente finisce per complicare la vita di tutti.

