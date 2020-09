Stasera in tv 10 settembre, in seconda serata su Rete4 c'è "Magic Moonlight" di Woody Allen: cast e trama

10 settembre 2020 a

Film commedia di Woody Allen in seconda serata su Rete4 giovedì 10 settembre. Intorno alle una, alle 00,50 infatti andrà in onda "Magic Moonlight", con protagonisti Colin Firth (attore inglese con una casa anche in Umbria, a Città della Pieve) ed Emma Stone. La trama parte dalla domanda "Esiste il soprannaturale?". Assolutamente no secondo Stanley Crawford, cinico quanto saccente gentiluomo e illusionista britannico che pare aver dedicato la propria vita a smascherare sedicenti maghi. L'uomo viene chiamato in causa da un amico per svelare l'inganno dietro ai presunti poteri psichici della bella medium Sophie Baker. Stanley per assolvere al nuovo "incarico" si reca nella residenza della famiglia Catledge, in Costa Azzurra. Grace è la madre, Brice è il figlio e Caroline è la figlia. Quando Sophie arriva in casa Catledge, su invito di Grace, Stanley ci mette poco ad attaccarla, tacciandola di essere una mistificatrice. La giovane, invece, si esibisce sotto i suoi occhi in vari esercizi di lettura della mente che lasciano Stanley senza parole. E se poi di mezzo ci si mette Cupido la faccenda si fa ben più complicata del previsto. Inutile dire che una serie di eventi "magici" sconvolgerà la vita dei protagonisti. Gioca su magia, mistero e illusione la fatica del 2014 di Woody Allen, ancora una volte nella doppia veste di regista e sceneggiatore, che torna in sala a un anno da "Blue Jasmine", che ha fruttato un Oscar come migliore attrice protagonista alla magnifica Cate Blanchett.

