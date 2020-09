Wanda Nara, scatto esagerato con mini bikini e scollatura pazzesca: fan in delirio

10 settembre 2020 a

Sempre più provocante e provocatoria Wanda Nara. La showgirl argentina, nonostante la positività al Coronavirus del marito Mauro Icardi e delle accuse del suo ex Maxi Lopez di mettere i figli a rischio contagio, continua a postare scatti ad alto tasso di sensualità.

L'ultimo pubblicato su Instagram è davvero esagerato, con un mini bikini che mette in risalto le sue forme, con una scollatura in bella vista. A corredo della foto arriva la didascalia: "Estate, non andartene". I followers di lady Icardi sono letteralmente impazziti, con pioggia di like e commenti di apprezzamento. Niente da fare, a ogni scatto postato Wanda Nara fa parlare di sé.

