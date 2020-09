Stasera in tv 10 settembre, su Rai5 concerto per la Siria per "Le vie dell'amicizia" diretto dal maestro Muti

10 settembre 2020 a

Musica in prima serata su Rai5 giovedì 10 settembre. È stato dedicato all’attivista Hevrin Khalaf e all’archeologo Khaled al-Assad, entrambi vittime dell’Isis, il concerto per la Siria diretto lo scorso 5 luglio dal maestro Riccardo Muti al Parco Archeologico di Paestum per “Le vie dell’amicizia”, nell’ambito del Ravenna Festival. Un evento, tra musica e solidarietà, che Rai Cultura propone giovedì 10 settembre alle 21.15. Insieme a Muti, protagonisti l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e la Syrian Expat Philharmonic Orchestra che propongono la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica” di Ludwig van Beethoven. A precedere l’esecuzione della Sinfonia, le performance della cantante Aynur Doğan e l’artista Zehra Doğan, entrambe di origine curda.

