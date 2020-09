Seconda serata tv: oggi 10 settembre su Rai Movie il film "Still Life"

10 settembre 2020 a

Seconda serata tv, oggi 10 settembre, su Rai Movie con il film "Still Life" (ore 23,05). Pellicola drammatica del 2013, regia di Uberto Pasolini, nel cast ci sono Eddie Marsan, Joanne Froggatt, Karen Drury, Andrew Buchan, Neil D'Souza, David Show Parker, Michael Elkin, Ciaran McIntyre

La trama: meticoloso e organizzato al punto da rasentare l'ossessione, John May (Eddie Marsan) è un lavoratore comunale incaricato di rintracciare il parente più vicino di coloro che sono morti in piena solitudine, entrando a pieno nei dettagli delle loro esistenze. Quando il reparto per cui lavora viene sottoposto a dei tagli, John deve sforzarsi per portare a termine il suo ultimo caso, andando incontro a un liberatorio viaggio che gli permetterà infine di cominciare a vivere appieno la sua vita.

