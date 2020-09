Taylor Mega: "Non guardo i soldi in un uomo, posso permettermi il lusso di mantenerlo". E i social si scatenano

10 settembre 2020 a

a

a

"Una donna come me non guarda quanti soldi hai perché sta così bene economicamente da potersi permettere il lusso di mantenerti". Queste le parole con cui Taylor Mega ha risposto a un fan che le aveva chiesto: "Come si conquista una donna come te se non ho una lira". L'influencer ha prontamente replicato scatenando il dibattito e le polemiche sui social. La sexy fidanzata di Tony Effe ha approfondito l'argomento nel salotto di Barbara D'Urso su Canale5. Il tema era "ricchi arroganti" e Taylor Mega sembra si sia trovata a suo agio in questa particolare veste.

