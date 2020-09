Stasera in tv 10 settembre, su Rai4 via alla sesta stagione di "Elementary": la trama dei primi tre episodi

10 settembre 2020 a

Dal 10 settembre, ogni giovedì alle 21.20, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) riporta in azione il detective più eccentrico del piccolo schermo e la sua fidata collaboratrice, ovvero Sherlock Holmes e Joan Watson, nella sesta stagione della fortunata serie “Elementary”, che rielabora in chiave moderna il mito del detective creato da Sir Arthur Conan Doyle. Prime tre puntate in prima serata di mercoledì 10. Nel primo, intitolato "La diagnosi", mentre Holmes riceve la sua diagnosi medica che minaccia sia la sua carriera che la sua sobrietà, incontra Michael, un uomo che deve un favore a Sherlock per averlo aiutato a sconfiggere la sua dipendenza. Inoltre, Holmes e Watson sono assunti da un’ex party girl per trovare il suo partner scomparso in un sex tape messo online. Il secondo episodio si intitola "Fulmine a ciel sereno", qui Watson e la sua sorellastra, Lin, hanno reazioni contrastanti quando muore il loro padre biologico. Inoltre, Holmes e Watson si trovano a caccia di un carico di plutonio rubato che temono venga utilizzato per fabbricare una bomba sporca che un ispettore del Dipartimento dell’Energia è stato ucciso con un fulmine. Infine il terzo episodio "Rievocazione storica", nel quale Holmes e Watson entrano nel mondo delle reliquie quando indagano su un caso in cui la vittima è stata uccisa durante una rievocazione storica della Guerra d’indipendenza. Inoltre, mentre Holmes è frustrato per il suo lento ricovero, trova conforto nella sua crescente amicizia con Michael.

