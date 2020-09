Seconda serata tv: su Rai2 c'è il film "Il capitale umano". Appuntamento dopo mezzanotte

10 settembre 2020 a

Seconda serata tv con il film "Il capitale umano" su Rai2 (ore 00,40). Pellicola italo-francese, del 2014, genere drammatico, la regia è di Paolo Virzì. Nel cast ci sono Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Gifuni, Fabrizio Bentivoglio, Vincent Nemeth, Gigio Alberti.

La trama: nei pressi del lago di Como, alla vigilia delle feste natalizie, un ciclista viene investito durante la notte. L'evento e la dinamica dei fatti hanno conseguenze che cambieranno per sempre la ricca famiglia dei Bernaschi e quella degli Ossola sull'orlo del fallimento. Scrutando da vicino le esistenze dei componenti dei due nuclei familiari, diventa evidente che l'ansia per il denaro, l'angoscia del volerlo moltiplicare e la paura della sua perdita hanno finito con il deteriorare ogni legame affettivo e con il segnare per sempre il destino di ognuno.

