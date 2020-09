E' morta Diana Rigg, Olenna ne "Il trono di spade": è stata anche la moglie di James Bond

10 settembre 2020 a

Lutto nel mondo del cinema. E' morta infatti all'età di 85 anni l’attrice britannica Diana Rigg, famosa tra le altre cose per aver interpretato negli ultimi tempi il ruolo di Olenna Tyrell nella serie tv Game of Thrones - "Il trono di spade". Rigg era venuta fuori nel 1969 in "Agente 007-Al servizio segreto di Sua Maestà" nel ruolo di Tracy, moglie di James Bond. L'attrice britannica era nata a Doncaster, in Inghilterra, nel 1938. Il suo agente ha detto che è morta nella mattinata del 10 settembre. La figlia di Rigg, Rachael Stirling, ha rivelato come sua madre sia morta di cancro, malattia che le era stata diagnosticata lo scorso marzo.

