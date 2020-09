Stasera in tv 10 settembre, su Cielo il film horror "Prey - La preda": cast e trama

10 settembre 2020 a

Avvincente horror olandese in prima serata su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Alle 21,10 di giovedì 10 settembre infatti sarà trasmesso il film "Prey - La preda", per la regia di Dick Maas. La storia è ambientata ad Amsterdam, giorni nostri. La polizia rinviene i corpi dilaniati dei membri di una famiglia. Chi ha potuto compiere un massacro così orribile? La risposta la darà una veterinaria: in base alla sua esperienza in Africa la donna è certa che il responsabile delle morti sia un feroce leone. La caccia ha inizio. Nel cast Sophie van Winden, Rienus Krul, Julian Looman, Abbey Hoes, Mark Frost, Mike Libanon, Kees Boot, Victor Löw, Ko Zandvliet, Wes Mutsaars, Mamoun Elyounoussi, Steye van Dam, Roosmarijn van der Hoek, Britte Lagcher, Rutger de Bekker.

