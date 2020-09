Valentina Vignali, costume striminzito e fisico mozzafiato. Lei rivela: "Piango una volta al mese"

10 settembre 2020 a

a

a

Scatto ad alto tasso sexy per Valentina Vignali. L'ex cestista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato sui suoi canali social una foto con indosso uno striminzito costume che ha messo in evidenza le sue curve perfette.

A corredo dell'immagine la didascalia: "Sono una gangster emotiva. Piango una volta al mese”. Insomma, Valentina Vignali rivela la doppia faccia del suo carattere con uno scatto “aggressivo” sui social e allo stesso tempo evidenzia nella frase il suo lato più dolce. Recentemente l'ex cestista romagnola aveva denunciato lo skipper della barca in cui aveva trascorso una parte della vacanza in Sicilia per aver diffuso via whatsapp alcune foto intime di lei e delle sue amiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.