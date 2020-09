Stasera in tv 10 settembre, su Iris "Beverly Hills Cop 2" con Eddie Murphy: la trama

10 settembre 2020 a

Commedia poliziesca con Eddie Murphie in prima serata giovedì 10 settembre su Iris (canale 22 del digitale terrestre). Alle 21,10 infatti andrà in onda "Beverly Hills Cop 2 – Un piedipiatti a Beverly Hills 2". La storia racconta di Axel Foley, un poliziotto nero di Detroit, noto per la sua simpatia ed efficienza, che ha una stretta amicizia con tre poliziotti californiani: Billy Rosewood, John Taggart e Andrew Bogomil. Un giorno uno di questi, impegnato in una delicata e pericolosa indagine su gente di malaffare, viene gravemente ferito da una seducente dama in nero. Axel, all'insaputa del suo capo, si trasferisce a Beverly Hills per scoprire i motivi dell'aggressione subita dall'amico. Tutto parte da un messaggio anonimo, composto da lettere dell'alfabeto ritagliate da quotidiani e arrivato alla polizia giusto dopo la rapina ad una banca. Per decifrarlo, Axel e gli altri due colleghi amici suoi, malgrado la palese ostilità del loro superiore, indagano su alcune estorsioni scoprendo che Karla Fry è la condirettrice di un Club molto riservato, dove ufficialmente si pratica il tiro a segno, ma dietro le quinte si organizzano fruttuose e spericolate rapine. E' dalla prima di esse che viene il bossolo del proiettile impiegato per l'aggressione a Rosewood. Axel pensa a tutte le ipotesi possibili e finalmente scopre che il denaro rapinato serviva per acquistare armi micidiali, da inviare in centro America.

