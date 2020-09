Stasera in tv giovedì 10 settembre 2020, Chicago Med su Italia 1: le anticipazioni degli episodi

10 settembre 2020 a

Stasera, giovedì 10 settembre 2020, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Chicago Med”, la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vite di medici e infermieri del Chicago Medical Center, uno degli ospedali più all’avanguardia della città.

LE MIE REGOLE DEL GIOCO Marc Jones e la figlia di due anni Abigail vengono investiti da un'auto. Entrambi versano in gravi condizioni. I medici, mentre curano il padre si accorgono del tatuaggio che ha sul petto che dice: 'non rianimare'. Will fa comunque di tutto per salvargli la vita, anche se le speranze di risveglio sono minime. Abigail non sopravvive e la donazione dei suoi organi è possibile solo se l'ospedale, alla morte del padre, farà istanza per diventare tutore della bambina. Natalie insiste perché Will lasci andare il padre, ma lui non ne vuole sapere. È una corsa contro il tempo e i due medici entrano in forte conflitto.

LA MORTE CI SEPARA Al pronto soccorso arriva un uomo con un coltello conficcato nel torace. Si scopre che la responsabile è la moglie che soffre di allucinazioni causate da un tumore al cervello e non riconosce più il marito. È il giorno delle nozze fra Will e Natalie ma Will viene rapito da Tim, il figlio di Ray Burke, che lo porta dal padre con gravi problemi di equilibrio. Will scoprirà che ha un'emorragia al cervello e sarà costretto a operarlo con mezzi di fortuna.

SIAMO TUTTI SOLI Una sparatoria al di fuori dell'ospedale ferisce April e crea il caos nel Pronto Soccorso; Will ritorna nel Programma Protezione Testimoni; Charles e Elsa hanno uno scontro emotivo; Ava è riluttante a partecipare a un evento in onore di Connor.

