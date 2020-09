Belen Rodriguez senza trucco, ma lo scatto in bikini è super sexy

10 settembre 2020 a

a

a

Foto in bikini senza trucco per Belen Rodriguez che ha deciso di pubblicare su Instagram due foto in una inedita versione acqua e sapone. Alla fine tuttavia si tratta pur sempre di Belen, e quindi anche un semplice scatto diventa un'immagine virale sui social.

Il dècolletè fa impazzire i followers ma la domanda principale è questa: chi avrà fatto la foto? In questi giorni si sono ulteriormente intensificate le voci sul flirt tra la showgirl argentina e l'hairstylist Antonino Spinalbese, che ha addirittura postato uno scatto di lui dalla terrazza dell'abitazione di Belen. I due poi sono stati pizzicati a cena dal settimanale "Chi". Chissà se la coppia uscirà allo scoperto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.