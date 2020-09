Seconda serata tv, 10 settembre: su Rai3 "La Grande Storia" su Hiroshima

10 settembre 2020 a

Torna la “Grande Storia”, giovedì 10 settembre alle 23.30 su Rai3. La storia raccontata dal vivo, attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti e dei grandi storici, nei luoghi che hanno fatto il Novecento. Con il racconto in studio di Paolo Mieli, una serie di documentari per narrare i grandi eventi che hanno fatto il nostro tempo.

“Hiroshima: sopravvivere per testimoniare” sarà proposto nella prima puntata. In Europa la guerra è finita da tre mesi, Berlino è caduta, Hitler si è suicidato, ma in Oriente la guerra continua. I Giapponesi, alleati dei nazisti e dei fascisti, non si arrendono. Il 6 agosto 1945 alle 8.15 gli americani sganciano su Hiroshima, Little Boy, la prima arma atomica. La Grande Storia ricostruisce il racconto terribile di cosa successe quel fatidico giorno, attraverso i numerosi diari lasciati dai sopravvissuti, tra i quali quello del dottor Michihiko Hachiya.

