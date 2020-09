Elisa Isoardi in ospedale, nuovo caso a Ballando con le stelle. Trasmissione senza pace

10 settembre 2020 a





Ballando con le stelle fa sempre parlare, anche quando non va in onda. Adesso c'è un altro caso, quello dell'infortunio a Elisa Isoardi. Il programma di Milly Carlucci sta per andare in onda su Rai 1 e adesso c'è un'altra tegola per il programma.

Dopo i casi di Coronavirus che riguardano Samuel Peron e Daniele Scardina, è arrivato l'infortunio di Elisa Isoardi, costretta ad andare in ospedale dopo aver subito un profondo strappo muscolare nel corso delle prove. Si attendono notizie sulla portata dell'infortunio. Non è chiaro se riuscirà a farcela per il 19 settembre, giorno della prima puntata del programma.

