Elisa De Panicis e Mila Suarez, scandalo sul red carpet di Venezia: bacio saffico con lingue in evidenza

Bacio appassionato, con tanto di lingue in evidenza, per Elisa De Panicis e Mila Suarez sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno dato scandalo davanti ai fotografi, letteralmente impazziti per il fuori programma del bacio saffico. Da una parte le due influencer hanno voluto esaltare l'amore al di là di tutte le possibili declinazioni, con l'aggiunta di una dose notevole di pubblicità che non guasta mai, soprattutto per chi - almeno nel mondo del cinema - è praticamente una sconosciuta. In realtà Elisa De Panicis e Mila Suarez sono spesso paparazzate nelle copertine dei rotocalchi e fanno parte periodicamente dei salotti di Barbara D'Urso.

