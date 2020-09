09 settembre 2020 a

Seconda serata tv, oggi 9 settembre: su Canale5 c'è "Nonno scatenato" (ore 23,50). Commedia americana del 2016, regia di Dan Mazer, nel cast ci sono Zac Efron, Robert De Niro, Julianne Hough, Zoey Deutch, Aubrey Plaza, Dermot Mulroney, Adam Pally, Jason Mantzoukas, Mo Collins e Brandon Mychal Smith.

Lapo Elkann ospite di Verissimo sabato 12 settembre su Canale 5, colpo di Silvia Toffanin

La trama: Jason (Zac Efron) sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare cosi' socio nello studio legale del suocero. Quando pero' il puritano Jason cade nella trappola del nonno Dick (Robert De Niro), che lo costringe ad accompagnarlo a Daytona per le vacanze di primavera, le sue nozze vengono messe seriamente a rischio. Tra feste, risse da bar e una serata epica di karaoke, Dick vuole godersi il viaggio piu' selvaggio della sua vita sempre al massimo. Alla fine il nonno zozzone e il nipote bacchettone scoprono di poter imparare molto l’uno dall'altro e creare quel legame che non avevano mai avuto prima.

