Lapo Elkann ospite di Verissimo sabato 12 settembre su Canale 5, colpo di Silvia Toffanin

Lapo Elkann in tv sabato 12 settembre 2020. Il grande colpo lo fa Canale 5 con Silvia Toffanin. Sarà lui l'ospite della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, alle 16 sulla rete ammiraglia Mediaset, dopo il nuovo appuntamento con la fortunata soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno.

Lapo Elkann all'attacco: "Va arrestato chi è andato in giro con il covid fregandosene"

Per inaugurare in grande stile la nuova stagione del programma che conduce dal 2006, Silvia Toffanin ha puntato sul rampollo di casa Agnelli. A pubblicare la notizia della presenza di Elkann, è Dagospia. “Silvia Toffanin punta su Lapo Elkann per il debutto: sabato 12 settembre, a Verissimo, arriva il rampollo della famiglia Agnelli. L’imprenditore si lascia andare a confessioni con racconti inediti sulla sua vita privata“, annuncia Dagopsia.

