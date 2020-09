Otto e mezzo, la politica degli insulti: gli ospiti di Lilli Gruber di stasera 9 settembre su La7

09 settembre 2020 a

a

a

La politica degli insulti e degli strattoni. E' questo il tema che è stato annunciato per la puntata di questa sera, 9 settembre, di Otto e Mezzo, la trasmissione di approfondimento condotta in studio da Lilli Gruber e in programma a partire dalle ore 20.30 sulle frequenze di La7.

Quali saranno gli ospiti di stasera che si confronteranno sul tema, alla luce dall'aggressione subita in Toscana da Matteo Salvini? Come al solito è la produzione ad annunciarli via social: Elly Schlein, vicepresidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna; lo scrittore Gianrico Carofiglio; Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano; Elisa Calessi giornalista di Libero e Porta a Porta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.