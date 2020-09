Uomini e Donne: chi sono i due nuovi tronisti Davide e Gianluca

09 settembre 2020 a

I due nuovi tronisti di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale5 dal 1996 - sono Gianluca e Davide.

Ma chi sono? Davide Donadei, 25 anni, è salentino. Originario di Gallipoli, fa il ristoratore. Ha raccontato che "mio padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine ed è per questo che il mio cognome può essere un campanello d’allarme perché le persone si basano solo su questa vicenda". Gianluca De Matteis (30 anni) è originario di Roma e fa il fisioterapista. Gran viaggiatore (recentemente è stato in Indonesia, Cambogia, India e Vietnam), ama andare in moto, la recitazione, il calcio e il surf.

