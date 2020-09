Anticipazioni Beautiful su Canale 5: è il momento di un matrimonio nelle puntate italiane

09 settembre 2020 a

a

a

Dopo la lunga pausa di agosto, su Canale5 è tornato Beautiful (tutti i giorni alle ore 13,40). Nelle puntate italiane della soap opera è il momento del matrimonio tra Hope e Thomas.

Stasera in tv 9 settembre, su Rai Premium la serie Last Coop l'ultimo sbirro. Tre episodi, anticipazioni e trama

Thomas ha ottenuto il consenso di Eric per celebrare le nozze il giorno successivo a villa Forrester. Hope, anche se in crisi perché poco convinta di voler sposare Thomas, decide comunque di andare fino in fondo spinta dall’affetto che la lega al piccolo Douglas. Le sorelle Logan cercano tutte disperatamente di convincere Hope a non sposare Thomas. Anche Steffy parla con la sorellastra e le consiglia di rifletterci bene e di non prendere decisioni avventate che rischino di renderla per sempre infelice. Ma Hope sembra irremovibile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.