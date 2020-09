Stasera in tv 9 settembre, su Rai Premium la serie Last Coop l'ultimo sbirro. Tre episodi, anticipazioni e trama

09 settembre 2020 a

Last Coop l'ultimo sbirro è la serie che stasera in tv, 9 settembre, torna protagonista su Rai Premium. A partire dalle ore 21.20 sono in programma tre episodi della terza stagione della fiction poliziesca realizzata in Germania. Il quinto episodio si intitola Il circolo dei lussuriosi: la squadra indaga sulla tragica morte della bibliotecaria Karin Hentschel, affetta da ninfomania. Il sesto, invece, è Sport e motori: Mentre Mick è alle prese con problemi meccanici della sua vecchia auto, indagini sulla morte dell'allenatore di una squadra di scherma, ucciso in palestra. Infine il settimo episodio, dal titolo L'amico ritrovato: il calciatore Rudi Moos è sparito e nel giardino di casa è stato rinvenuto il cadavere del suo giardiniere. Quando i fatti sembrano condurre alla sua colpevolezza, la moglie è destinataria di una strana richiesta di ricatto.

