Stasera in tv 9 settembre, su Rai Premium il film Amore sull'onda. La trama

09 settembre 2020 a

a

a

Il film in programma stasera in tv su Rai Premium, in seconda serata, è Amore sull'onda. Inizio alle ore 23.45. Commedia romantica del 2017, produzione negli Stati Uniti, regia di Steven R. Monroe. Nel cast gli attori principali sono Peter Porte e Amanda Righetti. La trama. Jenna è single e ha soltanto cinque settimane per consegnare al suo editore il nuovo romanzo, come da accordi. La vacanza al mare, insieme ai figli, diventa un periodo di lavoro. Ma quando la famiglia arriva sul posto, incontra il nuovo vicino di casa, il surfista Lucas McKinnon. Un inncontro che stravolge letteralmente tutti i programmi di Jenna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.