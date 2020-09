Stasera in tv 9 settembre, in seconda serata su Rai Movie il film Padrona del suo destino. La trama

09 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 9 settembre, in seconda serata su Rai Movie, è in programma il film dal titolo Padrona del suo destino, con inizio alle ore 23.30. Pellicola drammatica del 1998, realizzata negli Stati Uniti per la regia di Marshall Herskovitz. Del cast fanno parte Catherine McCormack, Rufus Sewell, Oliver Platt, Moira Kelly, Naomi Watts. La trama. E' la storia di Veronica Franco, donna brillante e dotata, ma l'uomo di cui si è innamorata non può sposarla perché è povera e appartiene a una famiglia di discutibili origini. Veronica finisce per diventare la cortigiana più famosa e di successo della Venezia del XVI secolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.