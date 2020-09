Stasera in tv, 9 settembre, su Iris il film "Giovani si diventa". La trama

09 settembre 2020 a

Stasera in tv, 9 settembre, su Iris va in onda il film "Giovani si diventa" (ore 21). Pellicola americana del 2014, regia di Noah Baumbach. nel cast Ben Stiller, Amanda Seyfried, Naomi Watts, Adam Driver, Charles Grodin, Adam Horovitz, Maria Dizzia, Brady Corbet, Dree Hemingway e James Saito.

La trama: invecchiare bene non e' mai facile e per un artista puo' essere deleterio. Il quarantenne Josh Srebnick e' un documentarista di New York convinto di non avere ancora ottenuto abbastanza dalla sua carriera. L'uomo e' alle prese con una crisi creativa, che gli rende difficile portare a termine il laborioso montaggio del suo ultimo documentario, e anche nel rapporto con la moglie Cornelia sente che manca qualcosa. L'incontro con Jamie e Darby, due spiriti liberi e indipendenti, spontanei e pronti a tutto pur di perseguire le loro aspirazioni, aprira' a Josh lo spiraglio di una ritrovata giovinezza. Insieme a Cornelia, infatti, smettera' di frequentare gli amici coetanei per seguire i due giovani e disinibiti hipsters...

