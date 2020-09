Stasera in tv, 9 settembre, su Rai Movie il film "Love is all you need"

09 settembre 2020 a

Stasera in tv, 9 settembre, va in onda su Rai Movie il film "Love is all you need" (ore 21,10). Commedia romantica del 2012, regia di Susanne Bier, nel cast ci sono Tryne Dyrholm, Pierce Brosnan, Paprika Steen, Kim Bodnia, Christiane Schaumburg-MÜller, Molly Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Micky Skeel Hansen, Bodil JØrgensen, Line Kruse e Ciro Petrone.

La trama: per assistere alle nozze del figlio Patrick con la giovane Astrid, l'imprenditore ortofrutticolo danese Philip (Pierce Brosnan) arriva a Sorrento, dove si trova una sua villa immersa in un enorme limoneto. L'organizzazione del matrimonio, che fa tribolare la giovane coppia scatenando una serie di dubbi sul legame, gli permette di riavvicinarsi al figlio, con cui i rapporti sono logori da quando, in seguito alla morte della moglie, Philip si e' dedicato anima e corpo al lavoro trascurando affetti e vita privata. Il soggiorno campano, inoltre, fa si' che riscopra anche le piccole gioie quotidiane, grazie all'incontro con Ida, la futura consuocera, una parrucchiera danese che non ha mai perso l'entusiasmo nonostante il cancro al seno che l'ha colpita e la rottura dal marito fedifrago dopo 25 anni di nozze.ne Kruse, Ciro Petrone

